В Кузбассе эвакуировали 255 человек из подтопленной шахты

Из подтопленной шахты имени С. Д.Тихова в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуировали рабочих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент угольной промышленности, аварийный участок находится на глубине 320 метров.

Подтопление промышленного штрека произошло из-за того, что вышел из строя водооткачивающий насос.

В момент ЧП под землей находилось 255 человек, выполнявших планово-предупредительные работы: добыча угля на предприятии не велась. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, все горняки выведены на поверхность.

На предприятии будет создана комиссия по расследованию причин случившегося.

Справка "РГ"



Шахта имени С.Д.Тихова принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, в который входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. Первую очередь предприятия по добыче угля дефицитных высококачественных марок "Ж" и "2Ж" ввели в эксплуатацию в июле 2017 года. На его строительство ушло почти девять лет и 12,5 миллиарда рублей.