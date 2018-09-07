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07.09.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе эвакуировали 255 человек из подтопленной шахты

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Из подтопленной шахты имени С. Д.Тихова в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуировали рабочих.

В Ростовской области взорвалась угольная шахта с людьми

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент угольной промышленности, аварийный участок находится на глубине 320 метров.

Подтопление промышленного штрека произошло из-за того, что вышел из строя водооткачивающий насос.

В момент ЧП под землей находилось 255 человек, выполнявших планово-предупредительные работы: добыча угля на предприятии не велась. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, все горняки выведены на поверхность.

На предприятии будет создана комиссия по расследованию причин случившегося.

Справка "РГ"

Шахта имени С.Д.Тихова принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, в который входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. Первую очередь предприятия по добыче угля дефицитных высококачественных марок "Ж" и "2Ж" ввели в эксплуатацию в июле 2017 года. На его строительство ушло почти девять лет и 12,5 миллиарда рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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