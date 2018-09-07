В Дагестане пропала шестилетняя девочка

В Кизилюртовском районе Дагестана пропала шестилетняя девочка. В четверг, 6 сентября, она вышла из дома в селе Чонтаул и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

На поиски ребенка брошены все силы правоохранителей. Также искать пропавшую девочку помогают местные жители.

За последние несколько месяцев это второй подобный случай в Дагестане. В конце июля при идентичных обстоятельствах пропала восьмилетняя жительница Каспийска. После ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".