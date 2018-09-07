Членов новгородской банды осудили за убийство, кражи и разбой

Членов новгородской банды, в состав которой входил бывший сотрудник полиции, осудили за убийство, разбой, кражи, мошенничество и еще несколько преступлений. Все участники ОПГ отправятся в исправительные учреждения строгого режима.

Банда совершала преступления в 2015 году, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Оперуполномоченный старорусского отдела полиции передавал подельнику информацию о кражах денег с банковских карт. Подельник обращался к подозреваемым, представлялся потерпевшим и требовал вернуть "похищенные" деньги.

Затем члены ОПГ, в том числе полицейский, проникли в один из частных домов в городе Старая Русса. Они связали хозяев, угрожали им оружием, похитили вещи и угнали автомобиль.

Скрываясь от правоохранителей, все злоумышленники, кроме сотрудника УМВД, поехали в Псковскую область. На дороге они, представившись полицейскими, остановили автомобиль BMW X5. Один из бандитов выстрелил в водителя из карабина. Машину участники банды угнали. Позже владелец авто скончался от огнестрельного ранения.

Один из членов банды признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря его показаниям, в частности, удалось задержать полицейского-участника ОПГ. Уголовное дело в отношении бандита, заключившего соглашение, выделили в отдельное производство. В августе прошлого года его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд над остальными участниками ОПГ состоялся 6 сентября. На скамье подсудимых оказались четыре человека - двое жителей Республики Беларусь, житель Республики Аланья и полицейский-новгородец. Приговор выносили на основании вердикта присяжных.

Тюремный срок, назначенный членам банды, разнится от девяти с половиной лет (такой приговор вынесли бывшему полицейскому) до 23 лет (столько лет проведет в исправительном учреждении человек, выстреливший в водителя). Приговор в законную силу не вступил.