В Петербурге гражданина США задержали по подозрению в педофилии

В Петербурге задержали 47-летнего гражданина США, работавшего преподавателем английского языка в частной школе для взрослых, по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, с 2012 года мужчина находился на территории РФ незаконно.

- По версии следствия, 30 августа 2018 года около одного из домов на улице Уточкина он совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, - говорится в сообщении регионального ГСУ. - Кроме того, задержанный подозревается в совершении аналогичного преступления 3 сентября 2018 года в районе озера Долгое в отношении 9-летнего мальчика, являющегося инвалидом.

Сейчас решается вопрос об аресте иностранца и предъявлении обвинения.