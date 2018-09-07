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07.09.2018 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге после вмешательства "РГ" закрыли "скандинавскую ярмарку"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В центре Петербурга после вмешательства "Российской газеты" была закрыта ярмарка, торгующая одеждой сомнительного происхождения. Незаконные рекламные объявления после профилактической беседы убрали сами организаторы ярмарки.
Фото: Наталья Онищенко/ РГ Фото: Наталья Онищенко/ РГ
Фото: Наталья Онищенко/ РГ

Проблема так называемых "финских" или "скандинавских" ярмарок актуальна для всей страны. Их суть в том, что предприниматели арендуют на один день пустующие помещения и устраивают распродажу верхней одежды. Каждый раз торговля куртками, шубами и ботинками сопровождается агрессивной рекламной кампанией.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Нужно ли расширять список маркированных товаров в России

Если покупатель разочаровался в товаре, ему некому предъявить претензию: ярмарка работает один день. А вопросы к качеству возникают. Зачастую к фабрикам Финляндии или Норвегии продаваемая продукция не имеет никакого отношения, под видом брендовой одежды нередко продают ширпотреб из Поднебесной. А агрессивная рекламная кампания рассчитана в основном на социально незащищенные группы: пенсионеров и инвалидов. Их встречают зазывалы и настойчиво приглашают на ярмарку. В торговом зале посетителям не менее настойчиво предлагают что-то купить, причем цены оказываются довольно высокими.

Корреспондент "РГ" посетила одну такую распродажу на улице Гороховой в самом центре Петербурга. Визит закончился закрытием точки: на ярмарку пришли полицейские и представители администрации Адмиралтейского района. Рекламную активность "финских ярмарок" по возможности стараются пресекать, регулярно проводится мониторинг. Но отследить всех торговцев не всегда удается. В частности, распродажа на Гороховой была 7 сентября, а анонсирующие ее объявления заполонили ближайшие улицы накануне вечером. При такой скорости торговцев главное - успеть поймать их за руку. Поэтому в администрации говорят, что готовы принимать сигналы от граждан.

Как сообщил "РГ" руководитель организации по защите прав потребителей "Потребнадзор" Александр Виноградов, очень часто на таких ярмарках продается контрафактная продукция. В частности, на этикетках отсутствуют данные о составе товара на русском языке, нет данных о производителе и поставщике.

Этикетки многих курток и шуб на ярмарке, как оказалось, содержали довольно сомнительные данные. Например, в качестве состава одной из курток были указаны два компонента: ткань и наполнитель. Какие именно, не говорилось. Ряд этикеток сообщал, что вещи произведены в Китае, на многих адрес изготовителя отсутствовал совсем. Нигде не были указаны адрес и телефон поставщика. Кроме того, согласно действующему законодательству, все меховые изделия должны чипироваться. Но в ответ на вопрос насчет маркировки шуб организаторы попросили покинуть помещение, заявив, что запрещают находиться в магазинах представителям СМИ.

Нарушителей обяжут уничтожать контрафакт
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Александр Виноградов полагает, что такая реакция может свидетельствовать о том, что товар является контрафактным. В таких случаях эксперт советует вызывать на точку представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Но организаторы решили не дожидаться их визита и спешно свернули торговлю.

По итогам рейда на организаторов ярмарки представителями районной администрации был составлен административный протокол за незаконную расклейку рекламных объявлений. Примечательно, что после профилактической беседы торговцы очистили ближайшие столбы от своей рекламы. Такие объявления являются серьезной проблемой не только для Северной столицы: по меньшей мере 50 групп еженедельно устраивают "финские ярмарки", они печатают сотни афиш, и очищать улицы после их маркетинговых стараний приходится дворникам. То, что торговцы добровольно сняли свою рекламу, стало своего рода прецедентом.

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