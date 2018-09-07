В Вологде юноша пришел в СК с двумя гранатами

В Вологде 17-летний юноша пришел в здание управления Следственного комитета РФ с двумя гранатами в руках. Впрочем, как выяснилось, ничего дурного подросток не замышлял.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, две учебные гранаты Ф-1 он нашел в заброшенном здании. И, будучи законопослушным гражданином, решил отнести их следователям - благо управление следкома было неподалеку.

Однако вид юноши с двумя гранатами в руках сильно обеспокоил сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, который задержал подростка на входе и вызвал саперов и оперативно-следственную группу.

Вскоре выяснилось, что никакой опасности учебные гранаты не представляют. Боеприпасы отправили на уничтожение, а бдительного юношу поблагодарили и отпустили домой.