На Дону природный пожар перекинулся на жилые дома

Природный пожар, полыхавший в районе хутора Дугино, из-за сильного ветра распространился до другого населенного пункта - хутора Рогожкино и с камышей и травы перекинулся на жилые дома. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В результате огнем оказались охвачены два жилых дома (один недостроенный), а также три хозпостройки. От огня пострадало также более 10 га земли с сухой травой в Азовском районе, - уточнили в ведомстве.

Сильный ветер осложнял тушение. Для ликвидации ЧС было привлечено более 200 сотрудникв МЧС, а также 33 единицы техники. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших и погибших нет.