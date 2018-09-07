Новости

Лукашенко заинтересован в увеличении товарооборота с Ираном 12:44
Россиянке заплатили 100 тысяч евро за лечение в Германии по страховке 12:40
Москва раскритиковала давление США на соцсети 12:38
В Анапе восстановили нарушенное аварией энергоснабжение 12:29
Китайский проходчик начал строительство тоннеля метро на участке БКЛ 12:27
Второе за сутки сильное землетрясение произошло в Иране 12:24
В Кузбассе эвакуировали 255 человек из подтопленной шахты 12:22
Россия и Сирия создадут инвесткомпанию для строительства жилья в САР 12:07
В Петербурге гражданина США задержали по подозрению в педофилии 12:05
Белорусский центр "Жемчужина" приглашает на День Союзного государства 12:05
В Татарстане проверят систему питания школьников 11:58
Каменное здание в усадьбе Барышникова выставили на аукцион в Москве 11:57
Видео: в Ялте поток дождевой воды унес женщину 11:53
В Удмуртии в результате ДТП из "КамАЗа" выпало 9 тонн костей 11:52
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджетной политики Москвы 11:51
В России ограничат число мигрантов в строительстве 11:51
В Дамаске обсудят совместные бизнес-проекты России и Сирии 11:48
Археологи обнаружили старейшую сыроварню Средиземноморья 11:43
IBU отказался восстанавливать членство Союза биатлонистов России 11:40
В России разработали работающий на водке двигатель 11:40
МИД: Террористы в Идлибе готовы использовать жителей в качестве живого щита 11:37
Зарплаты начальства госпредприятий привяжут к трудоустройству инвалидов 11:37
Умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер 11:31
Zotye удивила ценой на купе-кроссовер с турбомотором 11:22
Рубль после резкого падения перешел к росту 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
07.09.2018 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе восстановили нарушенное аварией энергоснабжение

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Анапе полностью восстановили нарушенное аварией энергоснабжение. Напомним, отключения коснулись пяти населенных пунктов курорта.

Тайфун "Джеби" оставил без электричества села трех районов Сахалина

По уточненным данным, без света оказались не 12 тысяч потребителей, а чуть более трех тысяч.

- Причиной аварии стала непогода. В результате без электричества временно остались 3150 жителя таких поселков как Су-Псех, Сукко, Варваровка, Воскресенский и Виноградный, - рассказали в "Кубаньэнерго".

Сначала дома подключили по резервным схемам, сейчас же технарушение полностью устранено.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль после резкого падения перешел к росту
МИД РФ потребовал незамедлительного освобождения Вышинского
Меркель впервые одобрила действия России в Сирии
Американская делегация признала законным крымский референдум
Трамп назвал переговоры с Путиным одними из лучших в жизни