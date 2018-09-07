В Анапе восстановили нарушенное аварией энергоснабжение

В Анапе полностью восстановили нарушенное аварией энергоснабжение. Напомним, отключения коснулись пяти населенных пунктов курорта.

По уточненным данным, без света оказались не 12 тысяч потребителей, а чуть более трех тысяч.

- Причиной аварии стала непогода. В результате без электричества временно остались 3150 жителя таких поселков как Су-Псех, Сукко, Варваровка, Воскресенский и Виноградный, - рассказали в "Кубаньэнерго".

Сначала дома подключили по резервным схемам, сейчас же технарушение полностью устранено.