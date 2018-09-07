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07.09.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму запечатлели апокалиптические молнию и смерч

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
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Погодка в Крыму нынче отличная. Лёгкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет. 6 сентября 2018 . . . . . #Крым #фотосессияКрым #Феодосия #Крымстаграм #vscoCrimea #weddingcrimea #crimea_life #crimea #instacrimea #крым2017 #свадьбавкрыму #свадьбавкрыму2017 #crimeaphoto #crimeaislove #nowcrimea #crimearepublic #Севастополь #Симферополь #Ялта #Судак #crimealove #natgeoru #НовыйСвет #Коктебель #фотографКрым #insta_crimea #крымнаш #ялюблюкрым

Публикация от Андрей Шелякин. Фотограф Крым (@feodoz)

В Сети массово тиражируются снимки крымского фотографа Андрея Шелякина, которому накануне удалось запечатлеть в одном кадре грозу и смерч, образующийся над морем в районе Феодосии.

Фото: depositphotos.com
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Циклон с Черного моря вчера превратился во многих приморских городах Крыма в настоящее стихийное бедствие: многие улицы были затоплены, деревья вырваны с корнем, здания подтоплены, а люди испуганы раскатами грома.

На снимках Андрея Шелякина молния буквально вонзается в море в районе феодосийского порта, а левее гигантский столб смерча уходит в фиолетовое небо. "Не пойму, это фотошоп что ли, с трудом верится", - пишут многие пользователи соцсетей. Настолько апокалипсическими и завораживающими получились фотографии природной стихии. Многим они напомнили кадры из фильмов-катастроф.

- Мы забежали в это кафе от ливня и оказались в ловушке, смерч оттуда не был виден, - поделилась ощущениями пользователь Facebook Мария Григорьева. - Хватало внутреннего антуража, когда кресло под тобой плывет, бежишь на верхний этаж по лестнице, а оттуда сверху льет. Вода прибывала очень быстро, мощным потоком.

Фото: depositphotos.com
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По информации пресс-службы МЧС по Республике Крым, из-за обильных осадков в Феодосии вчера были подтоплены 35 подворий и 14 домов.

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