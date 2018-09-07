В Крыму запечатлели апокалиптические молнию и смерч

В Сети массово тиражируются снимки крымского фотографа Андрея Шелякина, которому накануне удалось запечатлеть в одном кадре грозу и смерч, образующийся над морем в районе Феодосии.

Циклон с Черного моря вчера превратился во многих приморских городах Крыма в настоящее стихийное бедствие: многие улицы были затоплены, деревья вырваны с корнем, здания подтоплены, а люди испуганы раскатами грома.

На снимках Андрея Шелякина молния буквально вонзается в море в районе феодосийского порта, а левее гигантский столб смерча уходит в фиолетовое небо. "Не пойму, это фотошоп что ли, с трудом верится", - пишут многие пользователи соцсетей. Настолько апокалипсическими и завораживающими получились фотографии природной стихии. Многим они напомнили кадры из фильмов-катастроф.

- Мы забежали в это кафе от ливня и оказались в ловушке, смерч оттуда не был виден, - поделилась ощущениями пользователь Facebook Мария Григорьева. - Хватало внутреннего антуража, когда кресло под тобой плывет, бежишь на верхний этаж по лестнице, а оттуда сверху льет. Вода прибывала очень быстро, мощным потоком.

По информации пресс-службы МЧС по Республике Крым, из-за обильных осадков в Феодосии вчера были подтоплены 35 подворий и 14 домов.