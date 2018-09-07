В Новороссийске включили системы экстренного оповещения о ЧС

В пятницу вечером в Новороссийске в связи с обрушившейся на портовый город стихии (сильнейший дождь с ветром) были включены системы экстренного оповещения о возможном возникновении ЧС. Администрация муниципалитета обратилась к жителям с просьбой не покидать свои дома и ограничить движение на личном автотранспорте.

По данным ГУ МЧС России по Кубани, до конца суток 7 сентября, а также 8 и 9 сентября в Новороссийске и пригородных населенных пунктах ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, в акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей.

- Мы включили электросирены и сиренно-речевые установки (подача сигнала "Внимание всем!!!"). Это важный инструмент экстренного оповещения, который используется при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с резким ухудшением метеообстановки (подтоплением и затоплением территорий, падением строительных конструкций, деревьев, оползневыми процессами), - сообщил пресс-службе Новороссийска начальник МКУ "Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" Игорь Васильев.

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте администрации города, в пятницу утром после заседания КЧС, коммунальным службам и районным администрациям было поручено произвести расчистку ливневых канализации после сильных осадков ранним утром и проверить работоспособность барражных сооружений в горной местности.