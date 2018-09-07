Новости

В иракской Басре совершено нападение на месторождение "Лукойла" 00:22
Видео: Россиянка Трусова первой в мире исполнила четверной лутц 07.09.2018
В Новороссийске включили системы экстренного оповещения о ЧС 07.09.2018
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России 07.09.2018
Пушилин ввел в состав правительства ДНР пять новых политиков 07.09.2018
Лидер Приднестровья выступил за продолжение миротворческой миссии РФ 07.09.2018
Аятолла Хаменеи: Иран и Россия способны сдерживать угрозу со стороны США 07.09.2018
РПЦ: Вторжение Константинопольского патриархата не останется без ответа 07.09.2018
Денис Лебедев в третьем раунде нокаутировал турка Алтункаю 07.09.2018
Тегеран потребовал от Ирака наказать атаковавших иранское консульство 07.09.2018
Власти Македонии оконфузились перед канцлером Австрии 07.09.2018
Россия проиграла Италии в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу 07.09.2018
Голикова рассказала о порядке индексации пенсий после 2025 года 07.09.2018
Дзюба и Черышев начнут матч с Турцией с первых минут 07.09.2018
Голикова рассказала, сколько сэкономят россияне за счет налоговых льгот 07.09.2018
Топ-менеджеры "Газпрома" попали в ДТП в Москве 07.09.2018
Антонина из фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу 07.09.2018
Коалиция во главе с США начала военные учения на востоке Сирии 07.09.2018
МИД: Обвинения против РФ по "делу Скрипалей" полностью сфабрикованы 07.09.2018
Валерий Леонтьев открыто рассказал о своей болезни 07.09.2018
Александр Лукашенко произвел очередные кадровые изменения 07.09.2018
Володин принял приглашение посетить Вьетнам 07.09.2018
Трапезников поддержал назначение Пушилина временным главой ДНР 07.09.2018
В Вологде юноша пришел в СК с двумя гранатами 07.09.2018
В Корее 2100 человек отравились пирожными 07.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
07.09.2018 23:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске включили системы экстренного оповещения о ЧС

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В пятницу вечером в Новороссийске в связи с обрушившейся на портовый город стихии (сильнейший дождь с ветром) были включены системы экстренного оповещения о возможном возникновении ЧС. Администрация муниципалитета обратилась к жителям с просьбой не покидать свои дома и ограничить движение на личном автотранспорте.

Фото: depositphotos.com
Видео: в Ялте поток ливня унес женщину

По данным ГУ МЧС России по Кубани, до конца суток 7 сентября, а также 8 и 9 сентября в Новороссийске и пригородных населенных пунктах ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, в акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей.

- Мы включили электросирены и сиренно-речевые установки (подача сигнала "Внимание всем!!!"). Это важный инструмент экстренного оповещения, который используется при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с резким ухудшением метеообстановки (подтоплением и затоплением территорий, падением строительных конструкций, деревьев, оползневыми процессами), - сообщил пресс-службе Новороссийска начальник МКУ "Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" Игорь Васильев.

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте администрации города, в пятницу утром после заседания КЧС, коммунальным службам и районным администрациям было поручено произвести расчистку ливневых канализации после сильных осадков ранним утром и проверить работоспособность барражных сооружений в горной местности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ: Вторжение Константинопольского патриархата не останется без ответа
МИД: Обвинения против РФ по "делу Скрипалей" полностью сфабрикованы
Песков оценил перспективы контактов Путина и Порошенко
Центробанк назвал причины снижения курса рубля
Коалиция во главе с США начала военные учения на востоке Сирии