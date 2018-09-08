На арестованное в Пусане судно доставили продовольствие

Морякам российского судна "Палладий" (порт приписки - Владивосток), задержанного в южнокорейском порту Пусан, привезли лекарства и продовольствие.

В экипаже судна 15 человек. Выход на берег им запрещен, а продукты, предметы гигиены, лекарства были уже на исходе. Представитель российского консульства доставил на борт все необходимое. Об этом сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов. "На борт доставили продукты дней на 20", - цитирует Суханова "Интерфакс".

Напомним, "Палладий" задержали в Пусане в конце июня после жалобы экипажа в РПСМ на долги по заработной плате. В конце августа судно пыталось покинуть порт без оформления документов и было возвращено назад.

По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам выплачена. В августе пять членов экипажа обратились в ДВРО РПСМ с просьбой помочь им вернуться на родину. Транспортная прокуратура Приморского края проводит проверку соблюдения прав российских моряков