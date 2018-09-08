На Кубани в ДТП погибли четыре человека

В Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись автомобиль ВАЗ и ГАЗель, в результате погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Авария произошла в 23.50 сегодня в ночь на субботу.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в ГАЗель, за рулем которой находился 56-летний житель Ростовской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От сильного удара скончались на месте водитель ВАЗ и три его пассажира, еще один пассажир госпитализирован в Центральную районную больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.