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08.09.2018 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП погибли четыре человека

Текст: Анна Юркова

В Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись автомобиль ВАЗ и ГАЗель, в результате погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Авария произошла в 23.50 сегодня в ночь на субботу.

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- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в ГАЗель, за рулем которой находился 56-летний житель Ростовской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От сильного удара скончались на месте водитель ВАЗ и три его пассажира, еще один пассажир госпитализирован в Центральную районную больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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