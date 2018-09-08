Плавучий кран врезался в Крымский мост из-за непогоды

Плавучий кран врезался в опору Крымского моста из-за непогоды. Движение по одной полосе остановили, хотя повреждений после происшествия практически не осталось.

- Утром в субботу сорвало с якоря плавкран, находившийся на стоянке на удалении от трассы из-за штормового предупреждения. Его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером), - рассказали ТАСС в пресс-службе "Упрдор "Тамань".

Повреждена одна мачта освещения и несколько метров отбойника, объекту ничего не угрожает. Пока специалисты изучают место удара, одна полоса будет перекрыта.

Также из-за усилившегося ветра на мосту ввели ограничение скорости движения до 40 километров в час.