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08.09.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Крыма спасли экипаж терпящего бедствие буксира

Текст: Андрей Станкевич (Керчь)

В Крыму семерых членов экипажа буксира, потерпевшего бедствие в районе Керчи, спасли, подняв со спасательного плота на сухогруз. Об этом сообщили в Южном региональном центре МЧС России.

Фото: feodoz/ instagram.com
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В 7 часов утра экипаж малого буксира "Шквал", находящегося в двух километрах от берега в районе села Героевка, покинул судно на спасательном плоту из-за затопления дождем. МЧС, получившее сигнал о бедствии от моряков, провело спасательную операцию.

Семь человек дрейфовали в сторону мыса Такиль. В поисково-спасательной операции задействовали буксиры "Анапа" и "Меркурий". Мониторингом береговой линии занимались 26 человек личного состава и четыре единицы специализированной техники.

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