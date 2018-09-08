У берегов Крыма спасли экипаж терпящего бедствие буксира

В Крыму семерых членов экипажа буксира, потерпевшего бедствие в районе Керчи, спасли, подняв со спасательного плота на сухогруз. Об этом сообщили в Южном региональном центре МЧС России.

В 7 часов утра экипаж малого буксира "Шквал", находящегося в двух километрах от берега в районе села Героевка, покинул судно на спасательном плоту из-за затопления дождем. МЧС, получившее сигнал о бедствии от моряков, провело спасательную операцию.

Семь человек дрейфовали в сторону мыса Такиль. В поисково-спасательной операции задействовали буксиры "Анапа" и "Меркурий". Мониторингом береговой линии занимались 26 человек личного состава и четыре единицы специализированной техники.