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08.09.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде произошел крупный пожар в здании общежития

Текст: Ирина Варламова (Волгоград)

В Волгограде пожарные локализовали крупное возгорание в Тракторозаводском районе города. Об том "РГ" сообщил сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Дмитрий Доценков.

ЧП произошло на улице Жолудева, в старом четырехэтажном доме, который уже не эксплуатируется несколько лет. Раньше здесь было общежитие, но когда здание признали аварийным, жильцов расселили.

В центре Уфы загорелось заброшенное здание

По словам очевидцев сначала загорелся третий этаж, потом пламя перекинулось на крышу. Из-за множества деревянных перекрытий огонь моментально распространился по всей постройке. Кроме того, сейчас в Волгограде порывистый ветер, способствующий быстрому распространению огня. Пользователи соцсетей утверждают, что клубы дыма видны и в других районах города.

- Сигнал о возгорании поступил около 8 часов утра, на место выехали несколько пожарных расчетов. В 9:05 была объявлена локализация пожара - то есть угрозы распространения огня нет. Сейчас пожарные продолжают работать в здании на улице Жолудева. Идет поливка деревянных перекрытий. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара в неэксплуатируемом здании будет устанавливаться. Пока известно, что на третьем этаже загорелся мусор, - уточнил Дмитрий Доценков.

Напомним, еще один крупный пожар произошел в Волгограде накануне, 7 сентября. Загорелась свалка в Краснооктябрьском районе города.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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