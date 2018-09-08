В Волгограде произошел крупный пожар в здании общежития

В Волгограде пожарные локализовали крупное возгорание в Тракторозаводском районе города. Об том "РГ" сообщил сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Дмитрий Доценков.

ЧП произошло на улице Жолудева, в старом четырехэтажном доме, который уже не эксплуатируется несколько лет. Раньше здесь было общежитие, но когда здание признали аварийным, жильцов расселили.

По словам очевидцев сначала загорелся третий этаж, потом пламя перекинулось на крышу. Из-за множества деревянных перекрытий огонь моментально распространился по всей постройке. Кроме того, сейчас в Волгограде порывистый ветер, способствующий быстрому распространению огня. Пользователи соцсетей утверждают, что клубы дыма видны и в других районах города.

- Сигнал о возгорании поступил около 8 часов утра, на место выехали несколько пожарных расчетов. В 9:05 была объявлена локализация пожара - то есть угрозы распространения огня нет. Сейчас пожарные продолжают работать в здании на улице Жолудева. Идет поливка деревянных перекрытий. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара в неэксплуатируемом здании будет устанавливаться. Пока известно, что на третьем этаже загорелся мусор, - уточнил Дмитрий Доценков.

Напомним, еще один крупный пожар произошел в Волгограде накануне, 7 сентября. Загорелась свалка в Краснооктябрьском районе города.