Видео: Под Новороссийском ливень смыл в море пассажирский автобус

Под Новороссийском Краснодарского края из-за сильных дождей вынесло в море пассажирский автобус. По словам свидетелей, инцидент произошел в прибрежном селе Широкая Балка. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в салоне никого нет, неподалеку о берег разбиваются штормовые волны.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю корреспонденту "РГ" сообщили, что в этом районе сегодня ночью произошел сход грязекаменной массы по устью реки Чухабль на дорогу. В ликвидации последствий стихии привлекли 31 спасателя и 19 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет. О происшествии с автобусом сообщений в дежурную часть не поступало.

Тем временем власти Новороссийска объявили режим повышенной готовности. Всего за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.

- За 12 часов на территорию Центрального, Южного районов и Мысхакского сельского округа выпало более 50 миллиметров осадков. В городе включали предупреждающие сирены. Пострадавших нет, - сообщается на официальном сайте мэрии города.

В данный момент урочище Широкая Балка закрыто для туристов. В городе по данным ГО и ЧС сохраняется штормовое предупреждение.