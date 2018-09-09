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09.09.2018 19:42
Рубрика: Происшествия

МВД не зафиксировало серьезных нарушений в ходе выборов

Текст: Владислав Куликов
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев сообщил журналистам, что существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в российских регионах 9 сентября, допущено не было.

"Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено", - сказал он агентству РИА Новости.

СПЧ: Серьезных нарушений на выборах в Подмосковье не зафиксировано

Также Валяев отметил, что всего в охране общественного порядка были задействованы более 142 тысяч сотрудников полиции и 13 тысяч росгвардейцев. "Сегодня выведено дополнительное количество личного состава. Так, на 57 тысячах избирательных участков несут службу более 142 сотрудников органов внутренних дел и 13 тысяч сотрудников Росгвардии. В связи с созданием наиболее комфортных условий для москвичей, находящихся на загородных участках, было создано 209 дополнительных избирательных участков, на которых тоже несут службу сотрудники полиции", - отметил Валяев.

При этом он отметил, что с начала избирательной кампании в России возбуждено 17 уголовных дел, так или иначе связанных с выборами.

"Сегодня поступило 228 сообщений о происшествиях, в основном они связаны с проведением агитации в день тишины и по вопросам организации процедур голосования. С начала избирательной кампании возбуждено 17 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы выборов, все они будут рассмотрены", - рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
ЦИК собирается реагировать на информацию о нарушениях, ничего не пряча

По его словам, с начала предвыборной кампании по настоящий день в органы внутренних дел поступило 1992 сообщения, связанных с выборами. "Около 4,5% было передано по подведомственности и подследственности в другие правоохранительные органы и избирательные комиссии, 937 сообщений находятся на рассмотрении, составлено 188 протоколов об административных правонарушениях", - пояснил он.

Валяев отметил, что большинство нарушений квалифицируется по статье "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением законодательства".

В свою очередь представители ЦИК сообщили, что довольны взаимодействием с правоохранительными органами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Министерство внутренних дел Единый день голосования-2018
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