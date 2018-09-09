В Москве Volkswagen врезался в группу пешеходов

Утром в воскресенье на юго-востоке Москвы иномарка сбила группу пешеходов.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел у дома №57 на Новочеркасском бульваре. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и сбил прохожих.

Данные о пострадавших уточняются, сведений о погибших пока не поступало. Согласно неофициальным источникам, в ДТП травмы получили девять человек.

В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки находится на месте происшествия, причины аварии уточняются.