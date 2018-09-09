Четыре человека погибли в крупном ДТП в Кабардино-Балкарии

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии погибли четыре человека.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по КБР, ДТП произошло в 19.35 на 465-м километре федеральной автодороги "Кавказ".

- В Урванском районе произошло столкновение автомобилей Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102. Погибших в ДТП четверо, - отметили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 35-летний водитель Range Rover столкнулся с едущим перед ним в попутном направлении ВАЗ-21093, который сбросил скорость, чтобы повернуть налево. Отечественную легковушку после столкновения выбросило на встречную полосу движения и там она столкнулась с ГАЗ-3102. На месте погибли водитель ВАЗа и три его пассажира.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, идет расследование.