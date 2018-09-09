Четыре человека погибли в массовом ДТП в Кабардино-Балкарии

В дорожно-транспортном происшествии в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Инцидент произошел в субботу на федеральной автодороге "Кавказ" в Урванском районе. Столкнулись три автомобиля: Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102.

По предварительным данным, 35-летний житель селения Урвань, находившийся за рулем Range Rover, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого собирался повернуть налево. Об этом сообщили в региональном МВД, пишет РИА Новости.

Далее ВАЗ по инерции отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ГАЗ-3102. В результате ДТП погибли все, кто находились в ВАЗ-21093: водитель и три его пассажира.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.