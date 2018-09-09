В Петербурге иномарка протаранила маршрутку, три человека погибли

В Петербурге автомобиль BMW въехал в автобус, следовавший по маршруту №239. В результате аварии погибли три человека, кареты "скорой" увозят пострадавших в больницы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, машины столкнулись возле дома №23 по Шлиссельбургскому проспекту.

По предварительным данным, автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и влетел в маршрутку, водитель которой не успел уйти от столкновения.

В результате аварии погибли три человека, находившихся в BMW, их личности сейчас устанавливается. В автобусе травмы получили семь человек.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что сразу после столкновения маршрутка упала на бок, двери заклинило и прохожие стали помогать вытаскивать пассажиров из салона автобуса.

Также, свидетели происшествия уточняют, что иномарка ехала со значительным превышением скорости и столкнулась вначале с автомобилем Nissan, следовавшим в попутном направлении. От удара иномарку развернуло и она вылетела на встречную полосу, где врезалась в автобус.