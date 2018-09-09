В Петербурге карета "скорой" врезалась в стену, один человек погиб

В Петербурге автомобиль скорой медицинской помощи въехал в жилой дом. Один человек скончался на месте происшествия.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло у дома №19 по Старо-Петергофскому проспекту.

Водитель медицинского автомобиля, 47-летний мужчина, потерял управление и совершил наезд на стену жилого дома.

В салоне "скорой" находилась пожилая женщина, которую везли в больницу, а также сотрудники медицинской бригады.

На месте происшествия скончался водитель "скорой". По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Пациентку в больницу доставила другая медицинская бригада.