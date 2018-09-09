На Кубани более 140 дворов подтопило после ливня

В нескольких населенных пунктах Краснодарского края после мощного ливня со шквалистым ветром оказались подтоплены более 140 частных подворий.

По предварительной информации ведомства, в селе Шабановском Северского района на пойму вышел уровень реки Шебш, но после прекращения осадков он начал снижаться. Подтоплено около 40 придомовых территорий, с них эвакуировали пятерых местных жителей. Еще 16 придомовых территорий пострадали в селе Тхамаха в том же районе. Здесь вода зашла в два дома.

- Также в селе Архипо-Осиповка наблюдается выход реки Вулан на пойму. Подтоплено около 86 придомовых территорий. Ситуация находится на контроле от ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления в составе более 100 человек, 20 единиц техники. В Главном управлении организована работа оперативного штаба, - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации ГУ МЧС Краснодарского края, пик подъема воды уже прошел, ситуация будет стабилизироваться.