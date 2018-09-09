Очевидцы сняли на видео столкновение крана с Крымским мостом

В интернете появилось видео столкновения плавучего крана с опорами автодорожной части Крымского моста. На кадрах хорошо видно участок переправы, с которым столкнулся кран, а также судно, которое, вероятно, пытается его отбуксировать. Все это происходит во время непогоды.

Напомним, в субботу утром был сорван с якоря плавкран, находившийся на стоянке на удалении от трассы из-за штормового предупреждения. Кран прибило к 227-й опоре моста. При этом на переправе были повреждены ограждение и мачта освещения.

Движение по Крымскому мосту после ЧП восстановлено полностью.