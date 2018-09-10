Адвокат получил срок за попытку пронести в СИЗО наркотики

Десять лет колонии строгого режима получил подмосковный адвокат Михаил Козлов за попытку пронести в следственный изолятор и продать наркотики своему подзащитному.

Тверской районный суд Москвы признал Козлова виновным в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в СИЗО в крупном размере, и в покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Его осудили по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в следственном изоляторе в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в особо крупном размере в целях сбыта).

Суд установил, что 39-летний Козлов, работая в одной из адвокатских коллегий Московской области, представлял интересы фигуранта уголовного дела, который содержался под стражей в СИЗО-2 "Бутырка" московского управления Федеральной службы исполнения наказаний. В апреле 2017 года адвокат пришел навестить своего подзащитного, взяв с собой крупную партию наркотиков. Но сбыть запрещенные вещества адвокату не удалось, поскольку его задержали с поличным оперативники полиции - УВД по ЦАО Москвы.

У него изъяли более 195 граммов гашиша, более 3 граммов кокаина, 11 граммов марихуаны, 2,15 грамма амфетамина и 177 таблеток сильнодействующего вещества трамадол общей массой более 67 граммов.

Суд также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи.