Экс-депутата Госдумы Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

Следственный комитет объявил, что его Главным следственным управлением завершено расследование дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ Дениса Вороненкова. Напомним, Вороненкову заочно было предъявлено обвинение по двум статьям - 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, по их версии, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего этому обществу. Оно располагается на улице Международной в Москве. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

При пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. При этом соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на это здание, которым выступил Виталий Качур. Зная, что недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 миллионов рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 миллиона долларов.

В СК говорят, что своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на здание и причинили ущерб в особо крупном размере.

Следствие установило, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя "ТОМА". Именно Вороненков организовал "обналичивание" полученных денег и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов.

Уголовные дела против Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

После того как Вороненков скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В марте 2017 года Вороненков был застрелен в центре Киева.

Несмотря на смерть фигуранта, расследование уголовного дела по обвинению Вороненкова было продолжено.

В СКР подчеркивают - дальнейшее уголовное расследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.