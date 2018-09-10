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10.09.2018 21:17
Рубрика: Экономика

Прокуроры готовятся к зиме

Надзорное ведомство спросит за тепло батарей в стране
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7664 (201)
Генеральная прокуратура России собрала на специальное заседание межведомственную рабочую группу и поставила вопрос ребром - как готовятся встретить скорое похолодание ведомства, отвечающие за тепло в наших домах.

Подобные мероприятия - сбор всех заинтересованных лиц - надзорное ведомство проводит регулярно. Не секрет, что до сих пор на просторах страны встречаются заповедные места, где трудятся интересные чиновники. Для них зима, как правило, приходит совершенно неожиданно, даже если живут они географически на территории у Полярного круга. Ну а последствия чиновничьей лени, халтуры или банального воровства потом разгребает вся страна - МЧС везет замерзающим людям батареи, военные подвозят топливо и организуют горячее питание, а прокуроры и полицейские возбуждают уголовные дела.

Фото: depositphotos.com
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Чтобы подобные авралы больше не повторялись, и собираются в надзорном ведомстве все, кто имеет отношение к подготовке к зиме.

В самой прокуратуре объясняют, что создали рабочую группу "в целях противодействия правонарушениям в сфере ЖКХ и повышения эффективности надзора за соблюдением прав и интересов граждан в данной сфере".

До сих пор на просторах страны встречаются чиновники, для которых зима приходит неожиданно

В Генеральную прокуратуру РФ на заседание пришли представители МВД России, Минстроя, Минэнерго России, Федеральной антимонопольной службы и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Все собравшиеся согласились с тем, что они нашли общий язык, то есть, выражаясь чиновничьим языком, наладили "надлежащее взаимодействие" между органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами, а также исполнительными органами власти".

Никаких особых деталей состоявшегося разговора прокуроры не раскрыли, лишь заявили, что на совещании собравшиеся "затронули актуальные вопросы полноты и своевременности выполнения в субъектах Российской Федерации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

А еще обсудили то, что очень волнует граждан - тарифы. Прокуроры сформулировали это так - "состояние законности в сфере установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Рабочая группа приняла к сведению информацию Фонда содействия реформированию ЖКХ о результатах взаимодействия между Фондом и органами прокуратуры в рамках проведения мероприятий выездного мониторинга в субъектах Российской Федерации.

В преддверии начала отопительного сезона на заседании рабочей группы заслушали и обсудили информацию Минэнерго России. Энергетики рассказали о сложившейся ситуации в сфере расчетов с ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги.

Прокуроры, не вдаваясь в специфику своих взаимоотношений с ведомствами- участниками разговора, заявили, что всеми собравшимися "выработан комплекс действенных мер, направленных на защиту прав граждан и хозяйствующих субъектов".

А еще в надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению законности в сфере ЖКХ остается приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генеральная прокуратура
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