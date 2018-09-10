Мосгорсуд заочно арестовал бежавшего за границу экс-судью

Судебная коллегия Московского городского суда удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о заочном аресте бывшего мирового судьи. Речь идет о теперь уже бывшем мировом судье судебного участка № 386 района Северное Медведково Алексее Зорине. Он обвиняется в получении взятки в 20 тысяч рублей за неприменение к гражданину административного ареста.

Как заявили корреспонденту РГ в Следственном комитете, подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Дело судьи расследует Главное следственное управление СКР по Москве. Статья - 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

Судьи по нашим законам люди особые - спецсубъекты и просто так против них возбудить дело невозможно. На расследование должно быть получено согласие Высшей квалификационной коллегии судей. Поэтому уголовное дело против Зорина было возбуждено после рассмотрения представления председателя СКР Александра Бастрыкина Высшей квалификационной коллегией судей РФ, которая по результатам изучения представленных материалов согласилась с позицией СК России.

По версии следствия, в ноябре 2015 года в производстве мирового судьи было дело об административном правонарушении. Как отметили следователи, "в ходе неоднократных встреч Зорин выдвинул требование лицу, привлекаемому к административной ответственности, о передаче ему взятки в виде денег в размере 20 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за неприменение в отношении мужчины таких видов наказаний, как административный арест либо обязательные работы". Человек, у которого вымогали деньги, обратился куда надо и 14 декабря 2015 года прямо в здании суда передал Зорину паспорт с вложенной взяткой.

После возбуждения уголовного дела бывший мировой судья скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Бывшие коллеги из Московского городского суда не только удовлетворили ходатайство Бастрыкина, но и назначили Зорину заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.