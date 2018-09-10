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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертв выбрал случайно

Мужчина с ножом ночью на Курском вокзале напал на прохожих
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7664 (201)
Мужчина с ножом был задержан в ночь с воскресенья на понедельник в зале ожидания Курского вокзала сотрудниками транспортной безопасности. Охранники через несколько минут после нападения злоумышленника на двух граждан догнали и скрутили его. Задержанного передали подоспевшим сотрудникам полиции.

Позднее полицейские передали все материалы в Следственный комитет. Уголовное дело было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте (ММСУТ) СК РФ по статье "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений".

Как сообщили в ММСУТ, задержанным оказался ранее судимый 55-летний мужчина, уроженец Грузии. Ранее он был приговорен к 11 годам колонии за убийство.

По версии следствия, 10 сентября 2018 года в период с 3 часов 30 минут до 4 часов 55-летний мужчина, находясь в зале ожидания N 1 Курского вокзала, без какого-либо повода, из хулиганских побуждений неоднократно нанес удары имеющимся при себе ножом в область жизненно важных органов мужчине и женщине, которые доставлены в больницу.

Злоумышленник с ножницами напал на прохожих в Париже

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина догоняет 23-летнего парня и ударяет того ножом в область правой почки. Парень даже не успел повернуться. Получив ранение, молодой человек смог убежать от нападавшего. Сразу после этого преступник забежал в близлежащий салон сотовой связи, где сходу ударил ножом вышедшую ему навстречу работницу.

Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в реанимацию в Москве. Ему провели необходимую операцию, и сейчас его жизни ничто не угрожает. Получившая же ранения женщина остается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Потерпевшую поместили в хирургическую реанимацию, а состояние ее по-прежнему остается достаточно тяжелым.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Отмечается, что следствием отрабатываются различные версии произошедшего. Параллельно решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, и это явно будет заключение в СИЗО.

В первую очередь следователям предстоит выяснить, насколько психически здоров злоумышленник. Уже назначена соответствующая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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