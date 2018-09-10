Напавший с ножом на двух человек в Москве год назад вышел из тюрьмы

Мужчина, совершивший нападение с ножом на двух человек на Курском вокзале Москвы, год назад вышел из колонии, где отбывал срок за убийство. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в полиции.

"Задержанный судим по статье "Убийство", в 2006 году приговорен к 11 годам", - заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По данным столичной полиции, на данный момент дебошир, пребывает в неадекватном состоянии. Его направили на медицинское освидетельствование, где предстоит выяснить - принимал ли он наркотические вещества или алкоголь.

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник. Мужчина ранил ножом двух пассажиров в зале ожидания на Курском вокзале, после чего был задержан сотрудниками полиции. Пострадавшие с ранениями доставлены в больницу.