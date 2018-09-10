Под Смоленском задержан организатор убийства одного из лидеров ДНР

Новости

Три самолета не смогли приземлиться в Перми из-за тумана 13:04
Geely назвала дату появления в России новой версии Atlas 13:01
Минск заинтересован в сохранении поставок российских нефтепродуктов 12:58
Воробьев одержал победу на выборах после подсчета всех 100% протоколов 12:57
Полет тяжелого беспилотника РФ сняли на видео 12:56
Лукашенко: Минск готов к участию в мирном исследовании космоса 12:54
Раскрыты подробности дела об изнасиловании в отношении Азии Ардженто 12:51
Под Омском более 22 тысяч жителей остались без газа 12:50
В Подмосковье выявлена крупная партия марихуаны 12:49
Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП в центре Петербурга 12:46
"Харли Квинн" заменила Галь Гадот в фильме из "черного списка" 12:42
В деле о смерти 26-летнего рэпера Миллера появился странный нюанс 12:41
Правительство РФ продлило ФЦП развития Крыма до 2022 года 12:41
В Алтайском крае выбрали губернатором Виктора Томенко 12:39
Калужане поздравили туляков с Днем города 12:37
Звезде "Настоящего детектива" Винсу Вону грозит тюремный срок 12:33
В Анапе во время купания в шторм пропал ребенок 12:30
Кабмин направит средства на достройку объектов Су-155 и Urban Group 12:28
Архивы Петербурга откроют материалы на один день 12:23
"Роскосмос" определил сроки устранения пустот на космодроме Восточный 12:11
Путин поручил Минфину контролировать доведение субсидий на развитие ДФО 12:08
В Тольятти выпущена двухтысячная Lada Vesta "для экономных" 12:07
Едва не умершая после укуса клеща Аврил Лавин записала новый альбом 12:03
В Крыму два человека погибли в опрокинувшемся в канаву ВАЗе 11:55
Суд оставил под арестом двух обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
10.09.2018 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском задержан организатор убийства одного из лидеров ДНР

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

ФСБ задержала в Смоленской области члена запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство" - его подозревают в организации убийства одного из лидеров Донецкой народной республики.

Девять человек погибли при обстреле террористами города Махарда в Сирии

Задержанный - 30 летний гражданин России, уроженец Дагестана Меджид Магомедов. По данным спецслужб, убийство одного из руководителей ДНР он планировал по заданию спецслужб Украины и руководства еще одной экстремистской организации "Правый сектор" (также запрещена в России).

У террориста изъято самодельное  взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и патроны к нему, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

На первых допросах Магомедов рассказал, что украинские спецслужбы оказывают боевикам ИГ активную помощь, снабжая их деньгами, оружием и взрывчаткой. В частности, задержанный в начале 2018 года побывал на Украине, где получил от представителей СБУ задание на ликвидацию командира одного из военных подразделений ДНР, живущего в Смоленской области.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курс доллара поднялся выше 70 рублей впервые за 2,5 года
СМИ: США могут нанести удар по силам России в Сирии
Киев озвучил условия возвращения воды в Крым
СМИ рассказали о пользе экологической катастрофы для России
Воскресную атаку в Париже устроил выходец из Афганистана