Под Смоленском задержан организатор убийства одного из лидеров ДНР

ФСБ задержала в Смоленской области члена запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство" - его подозревают в организации убийства одного из лидеров Донецкой народной республики.

Задержанный - 30 летний гражданин России, уроженец Дагестана Меджид Магомедов. По данным спецслужб, убийство одного из руководителей ДНР он планировал по заданию спецслужб Украины и руководства еще одной экстремистской организации "Правый сектор" (также запрещена в России).

У террориста изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и патроны к нему, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

На первых допросах Магомедов рассказал, что украинские спецслужбы оказывают боевикам ИГ активную помощь, снабжая их деньгами, оружием и взрывчаткой. В частности, задержанный в начале 2018 года побывал на Украине, где получил от представителей СБУ задание на ликвидацию командира одного из военных подразделений ДНР, живущего в Смоленской области.