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Рубрика: Происшествия
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Башмаки на неделю под госсзаказ

Бизнесмен-мошенник получил срок
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7664 (201)
Гагаринский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей Смбата Арутюняна по делу о мошенничестве при производстве обуви для заключенных и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он активно сотрудничал со следствием.

Свою вину осужденный полностью признал и раскаялся. Согласно приговору, ущерб от действий Арутюняна и его подельников составил более 250 миллионов рублей.

Ранее прокуратура просила суд назначить наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Фото: depositphotos
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Согласно показаниям подсудимого, он согласовал с заместителем ФСИН Олегом Коршуновым контракт на поставку зимней обуви.

По договору производство компании Арутюняна в Пензенской области должно было поставить обувь из кожи. Однако обувщики решили пойти другим путем. По признанию Арутюняна, для производства обуви с литевым методом крепления подошвы был использован более дешевый материал, чем предполагалось, - кожевенный спилок.

Экономия при производстве одной пары составляла 50-60 рублей. Согласно приговору, несогласованная замена материала позволила сэкономить более 100 миллионов рублей, выделенных государством. Для производства обуви также незаконно использовался труд заключенных.

Арутюнян сообщил, что передал чиновнику тюремного ведомства 300 тысяч евро. Телефон, на котором была переписка с Коршуновым, и папку, в которой он передавал деньги, предприниматель предоставил следственным органам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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