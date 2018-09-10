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10.09.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке обезвредили наркодилеров, возглавляемых экс-сотрудником УФСКН

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении группы наркодилеров, которую возглавлял бывший сотрудник УФСКН, сообщили "РГ" в понедельник в УМВД РФ по региону.

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В результате совместной операции сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконном сбыте синтетических наркотических средств через тайники-закладки на территории Кировской области, Республик Коми и Крым и Приморского края. Во время личных досмотров задержанных, их машин, обысков по месту жительства и в тайнике в лесу было изъято в общей сложности более четырех килограммов синтетических наркотиков и 7,5 килограмма реагента, из которого планировалось изготовить для последующего сбыта не менее 200 килограммов курительных смесей, около 50 тысяч фасовочных пакетиков.

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Установлено, что только на территории Кировской области подозреваемые успели продать наркотики более 120 раз. По версии следователей, руководил группой в прямом смысле профессионал в этой сфере, 32-летний бывший сотрудник регионального управления Госнаркоконтроля. Благодаря созданной им структуре каждый член группы играл строго отведенную ему роль - фасовщика, закладчика, оператора интернет-переписки с покупателями. Были даже свой менеджер по кадрам, через интернет подбиравший новых участников группы, и финансист, который вел учет проданным дозам и определял сумму денежного вознаграждения для всех участников группы в зависимости от вклада.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества, а также участие в нем" и статье 228.1 "Незаконный сбыт наркотических средств". Бывший сотрудник УФСКН и двое активных участников группы заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Кировская область СЗФО Республика Коми ЮФО Республика Крым ДФО Приморский край Борьба с наркотиками
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