На Вятке обезвредили наркодилеров, возглавляемых экс-сотрудником УФСКН

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении группы наркодилеров, которую возглавлял бывший сотрудник УФСКН, сообщили "РГ" в понедельник в УМВД РФ по региону.

В результате совместной операции сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконном сбыте синтетических наркотических средств через тайники-закладки на территории Кировской области, Республик Коми и Крым и Приморского края. Во время личных досмотров задержанных, их машин, обысков по месту жительства и в тайнике в лесу было изъято в общей сложности более четырех килограммов синтетических наркотиков и 7,5 килограмма реагента, из которого планировалось изготовить для последующего сбыта не менее 200 килограммов курительных смесей, около 50 тысяч фасовочных пакетиков.

Установлено, что только на территории Кировской области подозреваемые успели продать наркотики более 120 раз. По версии следователей, руководил группой в прямом смысле профессионал в этой сфере, 32-летний бывший сотрудник регионального управления Госнаркоконтроля. Благодаря созданной им структуре каждый член группы играл строго отведенную ему роль - фасовщика, закладчика, оператора интернет-переписки с покупателями. Были даже свой менеджер по кадрам, через интернет подбиравший новых участников группы, и финансист, который вел учет проданным дозам и определял сумму денежного вознаграждения для всех участников группы в зависимости от вклада.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества, а также участие в нем" и статье 228.1 "Незаконный сбыт наркотических средств". Бывший сотрудник УФСКН и двое активных участников группы заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.