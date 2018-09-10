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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погрязла в делах

Пермскую чиновницу будут судить за обман жильцов из аварийных домов
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7664 (201)
В Пермском крае закончили расследование уголовного дела в отношении Светланы Пятачук, бывшего заместителя главы поселка Октябрьский. Сейчас женщина уже отбывает полученный в прошлом году срок, но со временем вскрываются новые преступные эпизоды.
Следователи проводят проверку по факту гибели ученого

Сейчас экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 1,7 миллиона рублей. Следователи выяснили, что в 2013 году женщина, работая в администрации поселка, убедила троих местных жителей отдать эти деньги одному из предпринимателей. Дело в том, что жители Октябрьского были включены в списки переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Им полагались новые квартиры. Пятачук же решила заработать на этом. Она смогла убедить переселенцев в том, что они смогут получить жилье большей площади, но за это надо заплатить. Люди поверили и принесли деньги застройщику.

Кроме того, следователи установили, что Пятачук хотела получить четыре квартиры для себя и своих знакомых за счет денег, выделенных для переселенцев из ветхого жилья.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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