Пермскую чиновницу будут судить за обман жильцов из аварийных домов

В Пермском крае закончили расследование уголовного дела в отношении Светланы Пятачук, бывшего заместителя главы поселка Октябрьский. Сейчас женщина уже отбывает полученный в прошлом году срок, но со временем вскрываются новые преступные эпизоды.

Сейчас экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах на сумму более 1,7 миллиона рублей. Следователи выяснили, что в 2013 году женщина, работая в администрации поселка, убедила троих местных жителей отдать эти деньги одному из предпринимателей. Дело в том, что жители Октябрьского были включены в списки переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Им полагались новые квартиры. Пятачук же решила заработать на этом. Она смогла убедить переселенцев в том, что они смогут получить жилье большей площади, но за это надо заплатить. Люди поверили и принесли деньги застройщику.

Кроме того, следователи установили, что Пятачук хотела получить четыре квартиры для себя и своих знакомых за счет денег, выделенных для переселенцев из ветхого жилья.