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10.09.2018 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирцев осудили за махинации с индием на 43 миллиона рублей

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, пытавшимся похитить у страховщиков более 43 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
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Как было установлено в суде, подельники создали в 2013 году юридическое лицо и заключили с железнодорожной компанией договор перевозки из Иркутска в Новосибирск ценного груза, якобы содержащего дорогостоящий цветной металл - индий. При этом аферисты застраховали его возможную утрату.

- После доставки "мнимого" груза в Новосибирск, используя фиктивную доверенность, злоумышленники инсценировали его хищение со склада, - сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"Предприниматели" обратились в полицию, где по их ложному заявлению возбудили дело. Получив на руки постановление о признании их пострадавшими, новосибирцы обратились к страховщикам и перевозчикам для возмещения им ущерба за якобы украденный индий. Сумма требуемой компенсации превысила 43 миллиона рублей. Однако страховщики заподозрили неладное. Преступление было раскрыто. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела за заведомо ложный донос и покушение на мошенничество.

- Двое соучастников признали вину, - сообщили "РГ" в Новосибирской транспортной прокуратуре. - Суд приговорил одного из них к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей условно, другого - к трем годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей условно.

Третьего фигуранта суд приговорил к реальному лишению свободы на 3 года и 10 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Вину в совершенных преступлениях он признал лишь частично.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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