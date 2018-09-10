Осужденный за убийство Немцова переведен в другую колонию

Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова и отбывающий наказание в Иркутской области в ИК-3, переведен в единое помещение камерного типа в качестве меры взыскания за систематическое нарушение режима колонии. Об этом РГ сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

- Заур Дадаев неоднократно нарушал режим содержания, поэтому в порядке, установленном Уголовно-Исполнительным Кодексом РФ, он признан злостным нарушителем, к нему применена мера взыскания в виде помещения в единое помещение камерного типа, - пояснили в пресс-службе областного ГУФСИН. - А поскольку такое помещение имеется только в ангарской исправительной колонии №2, то отбывать наказание Дадаев будет там.

Находиться в ИК-2 Дадаев будет в течение года.

Справка "РГ"

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. Преступление было совершено в Москве на Большом Москворецком мосту. В результате были задержана группа людей, в числе которых исполнитель убийства - Заур Дадаев. Он приговорен к 20 годам лишения свободы.