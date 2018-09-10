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10.09.2018 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Юг Дагестана остался без электричества

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В Дагестане около 22,5 тысячи человек остались без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское минэнерго.

Более 60 тысяч человек в Костроме остались без электричества

Речь идет о юге Республики. Сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы.

"В 16.15 действием защит отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ "Усухчай - Магарамкент" (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" - АО "Дагестанская сетевая компания") с отпайкой на ПС 110 кВ "Заречная" с неуспешным АПВ. Обесточены ПС 110 кВ - 3 ("Ахты", "Заречная", "Усухчай"). Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 22,5 тысячи человек)", - говорится в сообщении.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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