Юг Дагестана остался без электричества

В Дагестане около 22,5 тысячи человек остались без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское минэнерго.

Речь идет о юге Республики. Сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы.

"В 16.15 действием защит отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ "Усухчай - Магарамкент" (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" - АО "Дагестанская сетевая компания") с отпайкой на ПС 110 кВ "Заречная" с неуспешным АПВ. Обесточены ПС 110 кВ - 3 ("Ахты", "Заречная", "Усухчай"). Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 22,5 тысячи человек)", - говорится в сообщении.