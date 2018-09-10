Актер Сергей Селин назвал произошедшее с ним ДТП классикой жанра

Авария с актером Сергеем Селиным, которая произошла сегодня на площади Восстания, не попала в сводки ГИБДД. Оказалось, что артист, сыгравший оперуполномоченного Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", сам решил не вызывать инспекторов.

Как сообщает "KP.RU" со ссылкой на самого актера, джип Селина стоял на перекрестке, когда горел красный сигнал светофора. Неожиданно в машину сзади въехал белый седан.

В результате аварии никто не пострадал. Селин отнесся к ДТП с юмором, назвав его классикой жанра, проведя аналогию с "Запорожцем", который влетает в Mercedes.

Актер находился в автомобиле Mitsubishi вместе с супругой. Они поехали в магазин, чтобы купить школьные принадлежности для дочери-второклассницы.

За рулем белого Hyundai были двое граждан Узбекистана. Селин не стал вызывать ГИБДД, чтобы не создавать пробку.

Машина актера не получила значительных повреждений, Селину нужно только покрасить бампер. Автомобилю Hyundai в этом ДТП повезло меньше: передняя часть машины значительно пострадала.