Новгородец ответит в суде за стрельбу в полицейских

В Новгородской области будут судить местного жителя, который расстрелял полицейских из пневматического оружия. Уголовное дело возбудили по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей".

Инцидент произошел 8 августа 2018 года в городе Чудово на улице Губина, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Прохожие услышали выстрелы и позвонили в полицию. Вскоре сотрудники УМВД приехали на вызов.

Увидев полицейских, нарушитель несколько раз выстрелил в них из оружия, похожего на пневматическую винтовку. Кроме того, 49-летний новгородец ударил одного из правоохранителей. Никто из сотрудников УМВД не пострадал.

Сейчас прокурор Чудовского района утвердил обвинительное заключение. Вину обвиняемый не признал. В ближайшее время уголовное дело отправится в Чудовский районный суд.