В Коми восемь человек пострадали в ДТП из-за неправильного обгона

В Сыктывдинском районе Республики Крми начата доследственная проверка по факту ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, авария произошла накануне около 11.17 по московскому времени. 42-летний водитель за рулем Skoda Rapid решился обогнать машину на участке трассы, где стояли знаки "обгон запрещен". В результате, иномарка врезалась в микроавтобус Volkswagen и слетела с дороги.

В результате ДТП различные травмы получили восемь человек, включая двух подростков. По счастливой случайности никто не погиб.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.