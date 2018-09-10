Пьяный волгоградец напал на полицейского с топором

В Волгограде возбуждено уголовное дело против местного жителя, напавшего на полицейского с топором.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Волгоградской области, стражи правопорядка выехали в частное домовладение на улицу Победы по звонку местной жительницы. Женщина сообщила, что брат угрожает ей убийством. Когда на место ЧП прибыла следственная оперативная группа, из дома вышел пьяный мужчина. Держа в руках топор, подозреваемый с угрозами направился в сторону участкового уполномоченного полиции и попытался его ударить.

- Полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину и доставили его в отдел полиции. В отношении 34-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Если вина его будет доказана, волгоградцу грозит до пяти лет лишения свободы, - уточнили в ведомстве.