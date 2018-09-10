Арбитражный суд Республики Крым признал законным требование межрегионального управления Росприроднадзора РК к армянскому филиалу ООО "Титановые инвестиции" о выплате в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.

Росприроднадзор установил, что "Титановые инвестиции", что в финальной стадии производства предприятие сливает свои жидкие промышленные отходы в кислотонакопитель. Это ежегодно около 10 тонн оксида скандия и 4000 тонн диоксида титана. За нанесенный вред окружающей среде завод должен внести в бюджетную систему РФ 736 миллионов 853 тысячи рублей.

Предприятие не согласилось с этим решением и обратилось с заявлением в Арбитражный суд, но он поддержал позицию Росприроднадзора. "Неправомерные действия заявителя препятствуют реализации принципов охраны окружающей среды и нарушат права граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность".

Ранее, еще в апреле 2018 года, Армянский городской суд признал незаконным бездействие ООО "Титановые инвестиции" в части невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год и обязал перечислить более трех миллионов рублей на счет Росприроднадзора в течение 6 месяцев.

Плата на негативное воздействие согласно статьи 14 Федерального закона №7 "Об охране окружающей среды" является одним из методов регулирования в области охраны окружающей среды.

Напомним, накануне завод "Крымский титан", зарегистрированный в российском правовом поле как ООО "Титановые инвестиции", полностью оставил производство после серии опасных выбросов из кислотонакопителя в окружающую среду. А глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил о найденном решении экологической проблемы: из Каркинитского залива начнется переброска морской воды в кислотонакопитель, для чего от Каркинитского залива протянут 10-километровый водовод. В дальнейшем, уточнил Аксенов, кислотонакопитель завода должен превратиться в "нормальный водоем", а само предприятие будет модернизировано.