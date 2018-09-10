В Крыму задержали желавших пообщаться с россиянами украинских рыбаков

В Крыму близ российского берега озера Сиваш, по акватории которого проходит государственная граница, крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые рассказали о "дружеских целях" своей швартовки на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Инцидент произошел в районе селе Стефановка Джанкойского района, где ловившие в Сиваше рыбу жители села Стрелковое Генического района решили заодно навести "мост" дружбы" с россиянами.

- Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке, - рассказали "РГ" в пресс-службе погранчуправления. - В результате осмотра на борту моторки обнаружили около 20 килограммов кефалевых видов рыб. Но во время опроса украинцы сообщили что, выйдя на рыбалку, они специально решили причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками.

Пограничники отмечают, что рыбаки захотели брататься с россиянами в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас оба украинских гражданина, согласно законодательству РФ, задержаны на срок до 48 часов, чего хватит для их отрезвления. А пограничники тем временем установят их личности и обстоятельства незаконного пересечения госграницы.