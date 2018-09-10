СК: В Сочи неизвестный стрелял в криминального авторитета

В Сочи стреляли в известного криминального авторитета Давида Карселадзе (Калатоза). По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

В больницу с огнестрельным ранением мужчину доставили еще 25 августа. Однако информация о случившемся появилась только сейчас.

- По данным следствия, вечером 25 августа неизвестный произвел из неустановленного оружия не менее трех выстрелов в идущего по улице Буковой 50-летнего мужчину, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Последний открыл ответный огонь из оружия, находившегося при нем. В итоге нападавший скрылся, а потерпевший с огнестрельным ранением брюшной полости был доставлен в больницу, где продолжает находиться и сейчас.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.