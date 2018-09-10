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10.09.2018 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале чиновники направили в школу список родителей-должников ЖКХ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Верхний Уфалей завершена прокурорская проверка скандального увольнения директора школы №1 Натальи Матвеевой, лишившейся должности, по ее собственному выражению, из-за отказа работать "коллектором" и требовать от родителей учеников погашения коммунальных долгов. Факт передачи в школу списка должников нашел подтверждение, сообщили в понедельник в городской прокуратуре.

На Урале уволился директор школы, ученики которой убили инвалида

- По факту распространения сведений, содержащих персональные данные граждан, в адрес управления образования Верхнеуфалейского городского округа и компании-поставщика тепла и горячего водоснабжения внесены официальные представления, - сообщил корреспонденту "РГ" прокурор Верхнего Уфалея Александр Журбенко. - По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечена сотрудница управления образования. Кроме того, соответствующая информация направлена в управление Роскомнадзора по Челябинской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В частности прокурорской проверкой установлено, что сотрудница управления образования якобы по ошибке направила в школу список родителей-должников за тепло и ГВС, полученный в свою очередь от обслуживающей микрорайон Спартак (где располагается школа - Ред.) теплоэнергетической компании. Однако никаких письменных указаний о проведении с ними разъяснительной работы чиновники управления образования директору школы не давали. А были ли они переданы в устной форме, проверить, как отмечают в прокуратуре, уже не представляется возможным.

Другими словами, версию директора школы об увольнении из-за отказа проводить разъяснительную работу с родителями-должниками в управлении образования по прежнему опровергают. Причиной увольнения называют недостатки в работе самого директора. Конкретизировать, какие именно, по закону не обязаны. По пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, трудовой договор с директором расторгнут учредителем в связи "с принятием решения о его прекращении".

Фото: depositphotos.com
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Теперь в этой истории будет разбираться суд - сегодня в Верхнеуфалейском городском суде состоялось предварительное собеседование сторон по иску директора, потребовавшей восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда.

Причем, по словам Журбенко, в рассмотрении этого дела в обязательном порядке примет участие сотрудник прокуратуры, которому предстоит вынести заключение о представленных сторонами доказательствах и их соответствии законодательству РФ.

Как уже сообщала "РГ", скандал в Верхнем Уфалее разгорелся после того, как 31 июля директор школы №1 Наталья Матвеева получила уведомление о своем увольнении по инициативе работодателя без какого-либо объяснения причин. Школа № 1 на хорошем счету - в ней открыто представительство Всероссийской научно-социальной программы для молодежи "Шаг в будущее", а в этом году она получила президентский грант. В защиту руководителя выступила часть педагогов и родителей.

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