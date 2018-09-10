Житель Кургана попытался украсть ковчег с мощами святого

Житель Кургана пытался вынести из кафедрального собора Александра Невского ковчег с мощами святого. Полиция города возбудила уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 164 УК РФ).

За попытку хищения предмета, имеющего особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Храму мог быть нанесен ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Как рассказала в пресс-службе прокуратуры Курганской области, мужчина попытался украсть мощи утром 17 августа.

Злоумышленника заметили священнослужители и прихожане. Они задержали мужчину на месте преступления и не давали ему скрыться до приезда полиции. Как выяснилось, 39-летний житель Кургана уже был ранее судим.

- Подозреваемый не является прихожанином храма. На данный момент он направлен на экспертизу, поскольку есть подозрения, что задержанный психически не здоров. Дальнейший ход дела будет зависеть от заключения врачей, - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.