СКР не комментирует итоги экспертизы младшей сестры Хачатурян

Следственный комитет РФ официально не стал комментировать информацию о том, что медицинская экспертиза признала невменяемой одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Но подобный диагноз может поменять картину расследования - больных граждан у нас не судят, а лечат.

Это резонансное уголовное дело из столичного подразделения СК недавно забрал центральный аппарат следственного ведомства. Информация о том, что самая младшая из сестер признана невменяемой, информагентствам сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

Диагноз о невменяемости может поменять картину расследования - больных граждан у нас не судят, а лечат

По мнению правозащитника, девушка с подобным диагнозом не могла отдавать отчет своим действиям, а ее состояние вполне могло быть вызвано долгими длительными издевательствами со стороны отца.

"Ожидать решение суда, который назначит ей закрытое лечебное учреждение, она будет в больнице ФКУ СИЗО-2, куда уже этапирована", - сказал член ОНК.

По закону психиатрическую экспертизу в обязательном порядке проходят все без исключения граждане, подозреваемые в тяжких преступлениях. Если специалисты признают этих людей больными, то будут лечить в специальном учреждении закрытого типа. Вылеченные предстанут перед судом, а остальные останутся в клинике навсегда. Впереди психолого-психиатрическая экспертиза и у двух других сестер.

Напомним, Мария, Ангелина и Кристина жили вместе со своим отцом Михаилом Хачатуряном в Москве. Мать ушла из дома три года назад. Девушки убили отца 27 июля. Вины они не признают и утверждают, что решились на убийство, потому что отец издевался над ними.