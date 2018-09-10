В Подмосковье выявлена крупная партия марихуаны

Подмосковными наркополицейскими проведены две операции по задержанию наркодельцов. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- В первом случае оперативники ОМВД "Мытищинское" задержали на улице Маковского ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в культивировании конопли и сбыте марихуаны.

Злоумышленник оборудовал одно из помещений своего частного дома под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование. В результате обыска дома подозреваемого полицейские изъяли 24 растения, 2 стеклянные банки и 38 свертков с веществом растительного происхождения, а также 2 пластиковых контейнера с семенами. Экспертиза показала, что изъятое является наркосодержащим растением - дикой коноплей, общим весом более 1 килограмма и несколько десятков граммов марихуаны, - сообщила Петрова.

По ее словам, задержанный заявил, что культивировал коноплю около 2 лет с целью сбыта ее мелкими партиями на территории района.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело возбуждено по двум тяжелым статьям, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Во втором случае, в подмосковном Одинцово оперативники задержали 43-летнего уроженца Ростовской области. При нем нашли свыше шестисот граммов марихуаны. Подозреваемому также грозит длительный срок заключения.