Широкий резонанс вызвала идея, высказанная специальным представителем президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.

Речь о возможном создании специализированных судов, которые рассматривали бы дела в сфере соцсетей и цифрового права. Своего рода цифровые суды или трибуналы по лайкам.

"В судебной системе ранее был выделен в отдельное направление арбитраж. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций", - сказал Дмитрий Песков агентству РИА Новости. Заявление прозвучало в кулуарах Всемирного экономического форума. Напомним, минувшим летом директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков (полный тезка пресс-секретаря президента страны) был назначен главой государства спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития.

Сегодня один из острых вопросов правовой практики - это наказания за лайки и репосты в социальных сетях. Без преувеличения любой пользователь интернета оказался в зоне риска, так как на практике получается, что поставить в вину могут что угодно. СМИ сообщают, что в регионах есть дела даже за разжигание межполовой розни. Это не шутка. В одном регионе завели дело на мужчину-женоненавистника. В другом - на феминистку, ругавшую всех мужчин.

Хотя экспертные заключения подписывают люди с научным степенями, они могут увидеть экстремизм где угодно

Мужчинам, безусловно, обидно читать посты феминисток. Но сильный пол, наверное, может и перетерпеть. С чего вдруг правоохранительные органы стали защищать обиженных мужчин, не очень понятно. Но можно предположить, что кто-то надеется получить новые звезды на погоны, записывая феминисток в экстремистки. Также и с женоненавистниками: если начать серьезно бороться с этим злом, может не хватить колоний, придется строить новые. Так ли необходимо государству в данном случае идти на траты или, может, поискать проблемы поважнее?

"Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк, - сказал Дмитрий Песков. - Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно".

Многие специалисты согласны с тем, что одна из принципиальных проблем - действия порой на грани произвола тех, кто составляет акты экспертизы. Эти люди, кстати, не носят погоны. Большинство из них преподают в вузах, имеют ученые степени. Но именно они - авторы подчас безграмотных заключений, в которых обычная шалость признается экстремизмом.

Между тем де-юре заключение эксперта - доказательство для суда. Если следствие предъявляет экспертизу, в которой указано, что в таком-то лайке или репосте специалист усмотрел экстремизм, то какое решение должен принять суд? С формальной точки зрения для обвинительного приговора этого достаточно. Ключ к решению проблемы - в создании сети компетентных, независимых экспертов.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев согласился с тем, что проблема есть. "Практика по делам, связанным с привлечением к ответственности за размещение тех или иных материалов в сети интернет, безусловно, требует совершенствования", - сказал в беседе с корреспондентом "РГ" Владимир Груздев.

При этом идея создать специализированные интернет-суды небесспорна. По его мнению, возможно, будет достаточно развивать специализацию отдельных судей и создавать специализированные составы в рамках существующей системы судов общей юрисдикции.

"Кроме того, можно подумать о создании специализированных арбитражей - негосударственных судов в рамках системы третейского разбирательства, - говорит Владимир Груздев. - Такие суды - информационные арбитражи - могли бы рассматривать некоторые споры как физических, так и юридических лиц по поводу размещения той или иной информации. Надо подчеркнуть: дела по экстремизму в любом случае останутся в юрисдикции государственных судов. Но для некоторых частных споров в области информационных отношений вполне может существовать альтернативная система разбирательства - досудебные процедуры, не исключающие возможности судебной защиты для гражданина, который не согласится с решением негосударственного информационного арбитража".