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10.09.2018 13:03
Рубрика: Происшествия

Видео: Задержан подозреваемый в организации убийства одного из лидеров ДНР

Текст: Иван Петров
Оперативники Федеральной службы безопасности России разоблачили и задержали члена запрещенной в нашей стране международной террористической организации "Исламское государство", который готовился совершить заказное убийство. Как выяснили специалисты российской спецслужбы, заказчиками выступили Служба безопасности Украины и руководители "Правого сектора", а жертвой киллера должен был стать один из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Стоит напомнить, что совсем недавно киллер взорвал в Донецке бомбу, в результате взрыва ранения, несовместимые с жизнью, получил лидер ДНР Александр Захарченко. Еще ранее были убиты командиры ополчения, известные по позывным Моторола и Гиви. В их убийствах также явно прослеживался заказной характер.

Задержанным киллером, который не успел выполнить свой заказ, оказался 30-летний уроженец Республики Дагестан, Меджид Магомедов. Его задержали в минувшее воскресенье на территории Смоленской области. При нем оказался паспорт Российской Федерации, выяснилось, что Магомедов имеет российское гражданство.

"Задержанный предоставил информацию о том, что на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам международной террористической организации "Исламское государство" в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории России", - рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Под Смоленском задержан организатор убийства одного из лидеров ДНР

В том числе, члены "Исламского государства" активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик, добавили в российской спецслужбе.

По данным ФСБ России, Магомедов в начале 2018 года прибыл на Украину для решения вопросов с эмиссарами "Исламского государства". Обсуждалось ресурсное обеспечение северокавказского бандподполья. В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов получил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области.

Преступник прибыл в Смоленскую область. Предварительно получив от "кураторов" оружие и необходимую информацию - сведения в отношении места жительства и используемом транспорте жертвы. Но не успев совершить тяжкое преступление, Магомедов был задержан. "Российская газета" публикует видео задержания и первого допроса "игиловца".

При задержании у Магомедова было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и патроны к нему.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

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